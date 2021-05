Những màn trình diễn ấn tượng của Thử thách cùng bước nhảy

(Dân trí) - Chương trình truyền hình thực tế về nhảy, múa, khiêu vũ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam mang tên <i>Thử thách cùng bước nhảy </i> (So You Think You Can Dance) đã bắt đầu lên sóng tập đầu tiên tối 15/9 và thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình.