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Những lợi ích không ngờ của yoga với cánh mày râu

Yoga có thể không phải là môn tập luyện cường độ cao nhất và không phải là sự lựa chọn đầu tiên của nam giới khi muốn rèn luyện cơ thể. Tuy nhiên, nó cũng rất tốt với quý ông.
Đọc thêm : Những lợi ích không ngờ của yoga với cánh mày râu