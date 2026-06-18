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Những lò bánh ú lá tro 50 năm xuyên đêm giữ lửa nghề ở TPHCM

Tồn tại qua nhiều biến động của thành phố, các lò bánh ú tro lâu năm tại xã Bà Điểm, TPHCM vẫn đều đặn đỏ lửa dịp Tết Đoan Ngọ, phục vụ ra thị trường mỗi năm.
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