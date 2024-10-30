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Những lá phiếu khó hiểu khiến Vinicius hụt Quả bóng vàng

Nhiều nhà báo đã đưa ra lựa chọn khó hiểu, khiến cho Vinicius thất thế trước Rodri trong cuộc đua Quả bóng vàng 2024.
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