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Những khoảnh khắc thắp hy vọng giữa đống đổ nát ở Venezuela

(Dân trí) - Giữa thảm họa động đất ở Venezuela, những khoảnh khắc cứu người, cứu động vật và sự chung tay của các đội cứu hộ quốc tế đã thắp lên hy vọng.
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