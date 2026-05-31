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Những khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của PSG sau chức vô địch châu Âu

Chức vô địch thứ hai liên tiếp không chỉ khẳng định vị thế của PSG tại châu Âu mà còn đánh dấu một giai đoạn thống trị mới của đội bóng nước Pháp.
Đọc thêm : Những khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của PSG khi lên đỉnh châu Âu