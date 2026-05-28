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Những hoạt động sôi nổi tại hội thảo tăng trưởng kinh tế 2 con số

Dân trí) - Trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2026, hội thảo do báo Dân trí tổ chức diễn ra sôi nổi với nhiều tham luận về AI, ESG và tăng trưởng bền vững.
Đọc thêm : Những điểm nhấn tại hội thảo "tăng trưởng 2 con số bền vững" của báo Dân trí