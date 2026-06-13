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Những gương mặt rạng rỡ sau kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp chính thức khép lại, nhường chỗ cho niềm vui và sự nhẹ nhõm lộ rõ trên khuôn mặt các sĩ tử.
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