Những chuyện thú vị về “…Baby One More Time” sau 15 năm

(Dân trí) - Ca khúc hit “…Baby One More Time” đã từng làm sôi sục các bảng xếp hạng âm nhạc trên khắp thế giới hồi cuối thập niên 90 thế kỷ trước. Cho đến nay, “…Baby One More Time” vẫn tiếp tục là bản hit có lượng người nghe hùng hậu.