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Những cảnh kinh điển tại nhà cụHàm "đại gia" trong phim Đất và người

Ngôi nhà của cụ Hàm là nơi diễn ra hàng loạt tình tiết then chốt, gắn với cuộc đối đầu giữa hai dòng họ và những toan tính quyền lực ở làng Giếng Chùa.
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