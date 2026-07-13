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Nhộng loài ong độc được bán cho nhà hàng giá 500.000 đồng/kg

Người dân Quảng Ngãi thu mua tổ ong vò vẽ rồi lấy nhộng bán cho nhà hàng, quán nhậu với giá 500.000 đồng/kg.
Đọc thêm : Nhộng loài ong độc được bán cho nhà hàng giá 500.000 đồng/kg