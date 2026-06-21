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Nhóm thanh niên liều lĩnh chạy xe máy qua trước mặt sư tử

Nhiều người dân tại Gujarat cũng đã quen với sự xuất hiện của sư tử châu Á, đến nỗi nhiều người thậm chí còn chạy xe máy ngang qua mặt chúng mà không hề hoảng sợ.
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