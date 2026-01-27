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Nhóm tác chiến tàu sân bay, biểu tượng quyền lực của Mỹ

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, biểu tượng sức mạnh của Mỹ đang có mặt ở Trung Đông, gần Iran.
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