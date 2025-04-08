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Nhóm nữ du khách dàn hàng ngang giữa quốc lộ để chụp ảnh

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm nữ du khách dàn hàng ngang, đứng tạo dáng chụp ảnh giữa quốc lộ 26, đoạn qua khu du lịch thị trấn Măng Đen.
Đọc thêm : Nhóm nữ du khách dàn hàng ngang giữa quốc lộ để chụp ảnh