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Nhóm người ngồi chơi bài suýt bị cục nóng điều hòa từ trên cao rơi trúng

Nhóm người đang ngồi chơi bài dưới sân chung cư tại thành phố Đông Hoản (Trung Quốc) đã suýt bị một cục nóng điều hòa từ trên cao rơi trúng.
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