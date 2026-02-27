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Nhóm người hợp lực dịch chuyển ô tô đậu chắn đường

Chờ gần 1 tiếng nhưng không thấy chủ xe xuất hiện, đoàn họ nhà gái tại Nghệ An đã xúm lại dịch ô tô sang vệ đường để tiếp tục di chuyển.
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