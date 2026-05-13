Video
video cùng chuyên mục

Nhóm người bịt mặt ném "bom xăng" vào nhà dân lúc nửa đêm ở Đồng Nai

Gần nửa đêm 13/4, 4 người bịt mặt đi trên 2 xe máy liên tiếp ném chai chứa chất cháy vào một căn nhà tại phường Trị An, TP Đồng Nai, khiến xe máy bốc cháy.
Đọc thêm : Nhóm người bịt mặt ném "bom xăng" vào nhà dân ở Đồng Nai