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Nhóm người bị đà điểu đầu mào phương Nam tấn công

Một loài chim sở hữu kích thước to lớn, tốc độ nhanh và có thể giết chết người trưởng thành chỉ bằng một cú đá.
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