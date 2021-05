Nhóm khủng bố IS cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo tại Iraq

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là một trong những nhóm thánh chiến nguy hiểm nhất thế giới, sau khi kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. IS được xem là một mối đe dọa an ninh mới tại khu vực Trung Đông.