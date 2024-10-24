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Nhóm khách tập yoga trên đỉnh Fansipan gây tranh cãi

Đoạn video ghi cảnh 2 du khách thực hiện các động tác yoga khi tới thăm đỉnh Fansipan thu hút sự quan tâm của dư luận đồng thời tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
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