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Nhóm H.A.T hội ngộ mừng phim mới của Lương Bích Hữu

Khoảnh khắc Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy, Lương Bích Hữu tái ngộ bên Ưng Hoàng Phúc khiến nhiều khán giả nhớ lại thời thanh xuân 20 năm trước.
Đọc thêm : Nhóm H.A.T hội ngộ mừng phim mới của Lương Bích Hữu