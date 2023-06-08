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Nhóm du khách bị treo ngược trên tàu lượn siêu tốc 20 phút vì mất điện

Nhóm du khách hoảng loạn khi bị treo ngược trên tàu lượn siêu tốc tại một công viên giải trí ở Trung Quốc.
Đọc thêm : Nhóm du khách bị treo ngược trên tàu lượn siêu tốc 20 phút vì mất điện