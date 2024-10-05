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Nhóm ăn xin người Trung Quốc tiết lộ thu nhập 60 triệu đồng/tháng gây sốc

Cục Di trú Malaysia vừa triệt phá một đường dây ăn xin đường phố. Một trong số đó tiết lộ có mức thu nhập lên tới 10.000 RM/tháng (hơn 60 triệu đồng).
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