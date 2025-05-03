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Nhờ dạy thư pháp, chàng trai Trung Quốc trả nợ 70 tỷ đồng cho cha mẹ

Bị gia đình phản đối việc học thư pháp, Chen Zhao vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Anh thành công mở xưởng giảng dạy nổi tiếng ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Đọc thêm : Nhờ dạy thư pháp, chàng trai Trung Quốc trả nợ 70 tỷ đồng cho cha mẹ