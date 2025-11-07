Video
Nhiều tàu cá bị đánh chìm ở biển thuộc xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai

Khoảng 21h30 tối 6/11, bão số 13 quét qua khiến 4 tàu cá neo đậu ở đầm Đề Gi, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai bị sóng lớn đánh trôi, làm 7 người rơi xuống nước.