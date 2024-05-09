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Nhiều tài xế buýt Hà Nội ngỡ ngàng khi bị CSGT xử phạt

Các tài xế xe buýt dừng đón khách cách xa điểm đón, dẫn tới cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho hành khách. CSGT Hà Nội đã xử phạt nhiều tài xế vi phạm trong chiều 8/5.
Đọc thêm : Nhiều tài xế buýt Hà Nội ngỡ ngàng khi bị CSGT xử phạt