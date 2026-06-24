Video
video cùng chuyên mục

Nhiều người điều khiển xe máy "bán mạng" trên Đại lộ Thăng Long

Bất chấp biển báo cấm và việc lực lượng chức năng thường xuyên xử lý vi phạm, nhiều người vẫn điều khiển xe máy đi vào Đại lộ Thăng Long để rút ngắn quãng đường.
Đọc thêm : Nhiều người điều khiển xe máy "bán mạng" trên đại lộ Thăng Long