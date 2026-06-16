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Nhiều người dân vất vả chạy xe qua đường ngập ở TPHCM

Sau cơn mưa lớn chiều 16/6, nhiều tuyến đường ở TPHCM rơi vào tình trạng ngập cục bộ. Người dân vất vả chạy xe qua vùng ngập, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
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