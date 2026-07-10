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Nhiều hài cốt được tìm thấy trong túi chuyên dụng ở công viên Lê Thị Riêng

Nhiều bộ hài cốt được tìm thấy trong túi đựng thi thể chuyên dụng mà quân đội Mỹ thường sử dụng tại chiến trường Việt Nam.
Đọc thêm : Nhiều hài cốt được tìm thấy trong túi chuyên dụng ở công viên Lê Thị Riêng