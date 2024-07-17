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Nhiều điểm 10, dự báo phổ điểm xét tuyển sẽ tăng

Với phổ điểm các môn như toán, vật lý, đặc biệt là môn hóa học và địa lý số điểm 10 nhiều hơn so với những năm trước nên dự báo tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 phổ điểm sẽ tăng.
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