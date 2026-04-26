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Nhện độc mất mạng vì bị cây bẫy ruồi tóm gọn

Cây bẫy ruồi Venus là một trong những loài thực vật ăn thịt, nổi tiếng nhờ cơ chế “bẫy kẹp”, cho phép loài cây này tóm gọn bất cứ con mồi nào lọt vào bẫy của chúng.
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