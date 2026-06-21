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Nhật ký World Cup: Vé knock-out gọi tên Đức, Hà Lan đại thắng

Đức trở thành một trong những đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out, còn Hà Lan gây ấn tượng mạnh với chiến thắng đậm trước Thụy Điển.
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