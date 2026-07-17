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Nhật ký World Cup: Tây Ban Nha lo mất Yamal trước chung kết

Việc tài năng trẻ 19 tuổi không thể tham gia buổi tập mới nhất vì vấn đề ở đùi trái đã phủ bóng mây lên trận chung kết World Cup.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: Tây Ban Nha lo mất Yamal trước chung kết