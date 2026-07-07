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Nhật ký World Cup: Ronaldo khép lại giấc mơ World Cup

Sau 90 phút giằng co, Bồ Đào Nha gục ngã bởi bàn thua ở phút bù giờ đầu tiên. Ronaldo và các đồng đội chính thức nói lời chia tay World Cup 2026.
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