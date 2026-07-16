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Nhật ký World Cup: Messi và giấc mơ vô địch World Cup lần nữa

Một lần nữa, Messi trở thành nguồn cảm hứng giúp Argentina hạ tuyển Anh 2-1, qua đó giành vé vào chung kết World Cup 2026.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: Messi và giấc mơ vô địch World Cup lần nữa