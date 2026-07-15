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Nhật ký World Cup: La Roja trở lại trận chung kết sau 16 năm

Chiến thắng 2-0 trước Pháp giúp Tây Ban Nha lần thứ hai kể từ năm 2010 góp mặt ở chung kết World Cup, nơi họ sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu Anh - Argentina.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: La Roja trở lại trận chung kết sau 16 năm