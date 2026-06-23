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Nhật ký World Cup: Kỷ lục vui và buồn của Messi

Argentina nối dài mạch thắng nhờ màn trình diễn chói sáng của Lionel Messi. Ở diễn biến khác, trận đấu có sự góp mặt của tuyển Pháp bất ngờ bị gián đoạn bởi cơn mưa lớn.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: Kỷ lục vui và buồn của Messi