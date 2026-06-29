Video
video cùng chuyên mục

Nhật ký World Cup: Hồi hộp chờ màn thể hiện sức mạnh của các "ông lớn"

Cái cúi đầu xin lỗi của HLV Park Hang-seo khép lại hành trình của Hàn Quốc, trong khi Canada lần đầu vào vòng 1/8 World Cup.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: Hồi hộp chờ màn đọ sức của các "ông lớn"