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Nhật ký World Cup: Đến lúc Tây Ban Nha phải lên tiếng

Sau trận hòa gây thất vọng ở lượt mở màn, Tây Ban Nha đứng trước cơ hội tìm lại hình ảnh của một ứng viên vô địch khi chạm trán Saudi Arabia.
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