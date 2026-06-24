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Nhật ký World Cup: CR7 đã trả lời Messi

Cristiano Ronaldo giải tỏa cơn khát bàn thắng tại World Cup 2026 bằng cú đúp ấn tượng, qua đó xóa tan những nghi ngờ về phong độ và tiếp tục cho thấy đẳng cấp của một siêu sao lớn.
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