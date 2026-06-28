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Nhật ký World Cup: Chờ đợi vòng knock-out kịch tính

Sau những bất ngờ ở vòng bảng, World Cup 2026 chính thức bước vào giai đoạn loại trực tiếp với hàng loạt cặp đấu được chờ đợi.
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