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Nhật ký World Cup: Chờ đợi "Samurai xanh" lên tiếng

Brazil là ứng viên sáng giá, nhưng Nhật Bản chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu. Trận đấu hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn giữa đẳng cấp và khát vọng tạo bất ngờ.
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