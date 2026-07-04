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Nhật ký World Cup: Cape Verde ngẩng cao đầu chia tay World Cup

Cape Verde khép lại hành trình tại World Cup 2026 sau thất bại sít sao trước Argentina, để lại dấu ấn đậm nét với tinh thần thi đấu quả cảm và lối chơi kiên cường.
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