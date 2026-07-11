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Nhật ký World Cup: Bước ngoặt mang tên Courtois

Đội tuyển Bỉ đã ở rất gần một kết quả tích cực, nhưng chấn thương của Courtois và bàn thắng muộn của Mikel Merino khiến "Quỷ đỏ" lỡ hẹn với bán kết World Cup 2026.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: Bước ngoặt mang tên Courtois