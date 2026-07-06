Video
video cùng chuyên mục

Nhật ký World Cup: Brazil về nước, Ronaldo lên tiếng về tin giải nghệ

Haaland cùng Na Uy tạo địa chấn khi tiễn Brazil rời World Cup 2026. Trong khi đó, Ronaldo lần đầu lên tiếng trước những tin đồn về việc sẽ sớm giải nghệ.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup: Brazil về nước, Ronaldo lên tiếng về tin giải nghệ