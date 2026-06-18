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Nhật ký World Cup: Anh bùng nổ, Bồ Đào Nha gây thất vọng

Cuộc đối đầu giữa Anh và Croatia mang đến bữa tiệc tấn công hấp dẫn cho người hâm mộ, trong khi Bồ Đào Nha bất ngờ đánh rơi chiến thắng ở ngày ra quân World Cup 2026.
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