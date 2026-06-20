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Nhật ký World Cup: Almiron trả giá vì hành động gây tranh cãi

Từ chiếc thẻ đỏ tranh cãi của Almiron đến chiến thắng thuyết phục của Brazil, World Cup 2026 tiếp tục nóng lên với nhiều câu chuyện đáng chú ý trong và ngoài sân cỏ.
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