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Nhật ký World Cup 2026: 3 thẻ đỏ trong trận khai màn

Mexico khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 với chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận mở màn. Cùng DT360 điểm lại những diễn biến nổi bật và các thông tin đáng chú ý.
Đọc thêm : Nhật ký World Cup 2026: 3 thẻ đỏ trong trận khai màn