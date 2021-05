Nhật Bản: Đoạn video sát hại phóng viên Goto có “tính xác thực cao”

Chính phủ Nhật Bản hôm nay tuyên bố đoạn video hành quyết phóng viên Kenji Goto do nhóm phiến quân IS tung ra vào tối qua có tính xác thực cao. Đây là vụ hành quyết con tin người Nhật thứ 2 do IS tiến hành sau khi các yêu sách của chúng không được đáp ứng.