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Nhập tịch vô tội vạ, Indonesia lớn tiếng "dọa dẫm" tuyển Trung Quốc

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir, muốn đội nhà tiếp tục tạo nên kỳ tích ở vòng loại World Cup 2026 trước Bahrain và Trung Quốc.
Đọc thêm : Nhập tịch vô tội vạ, Indonesia lớn tiếng "dọa dẫm" tuyển Trung Quốc